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صحيفة لبنانية: الحريرى يزور الإمارات لبحث أزمة تشكيل الحكومة

الخميس، 04 مارس 2021 10:21 ص
صحيفة لبنانية: الحريرى يزور الإمارات لبحث أزمة تشكيل الحكومة سعد الحريرى
إيمان حنا

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غادر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، بيروت متوجها الى دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد يتجه منها إلى دول أخرى فى محاولة للتوصل لحل فى أزمة تشكيل الحكومة، والصعوبات اللبنانية الداخلية التي تعترض تشكيل الحكومة والسبل الممكنة لتذليلها.وفق صحيفة الشرق اللبنانية.

لم تكشف الصحيفة مزيدا من التفاصيل حول الزيارة، يأتى هذا فى وقت تشتعل فيه احتجاجات اللبنانيين فى الشارع على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية، مع تخطي الدولار حاجز الـ10آلاف ليرة، وارتفاع أسعار المحروقات والخبز والدواء.

كان الحريرى قد قام فى فبراير الماضى بجولة خارجية شملت باريس، حيث التقى الرئيس إيمانويل ماكرون، وتناول اللقاء الذي دام ساعتين، آخر التطورات الإقليمية ومساعي الرئيس الحريري لترميم علاقات لبنان العربية وحشد الدعم له في مواجهة الأزمات التي يواجهها، إضافة إلى جهود فرنسا ورئيسها لتحضير الدعم الدولي للبنان فور تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار الاقتصادي وإعادة إعمار ما تدمر في بيروت جراء انفجار المرفأ في أغسطس الماضي.

 
 
 

 


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