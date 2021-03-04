"صحة كفر الشيخ": لقاح كورونا آمن ومفيد وليس له أى أعراض جانبية.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المواطنين وجدوا كل يسر وسهولة لتلقى اللقاح، مشيدة بالمواطنين والأطقم الطبية، مشيرة إلى أنه تم إعطاء اللقاح للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فى اليوم الأول الذين تلقوا رسائل من الوزارة للتوجه لمستشفى قلين المركزي، مشيرة إلى أنها لم تتلق شكاوى من الذين تلقوا الطعوم.

وأضافت وكيل الصحة بكفر الشيخ، أن المقر الذى تم اختياره بمستشفى قلين المركزى لإعطاء اللقاح تم تجهيزه على أعلى مستوى، بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سير عمليات التطعيم للمواطنين دون معوقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى، وتم توفير أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وتوفير أماكن لحفظ الطعوم.

وقال الدكتور طارق الشربينى، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، إن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية كاملة من محافظ كفر الشيخ وجميع أجهزة المحافظة، مؤكداً أن هناك تدريبا متواصلا لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والأطباء وهيئات التمريض المعاونة، للتأكد من سلامة وكفاءة الطعوم.

وأضاف وكيل مديرية الصحة، أنه يحث المواطنين على سرعة التسجيل بالموقع الإلكترونى التابع للصحة، وينتظر المواطن رسالة لتحديد موعد تلقى التطعيم، وبعدها يتوجه إلى مستشفى قلين المركزى، لتلقى اللقاح، لتوفير الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

كان قد قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مستشفى قلين المركزى شهدت إقبالا من عدد من المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح فيروس كورونا المسجد، مؤكداً أن الدولة والحكومة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى المواجهة والتصدى لفيروس كورونا منذ اللحظة الأولى، وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية وبفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، مشيداً بالوعى لدى المواطنين فضلا عن المشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدنى، معربا عن شكره وتقديره للفرق الطبية، التى تتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مناشداً جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بالمواطنين الذين أقبلوا لتلقى اللقاح، ووجدوا كل التيسيرات من بداية مراجعة الأسماء بحجرة مخصصة ومعدة إلكترونياً، وبعدها يتوجه المواطن لإجراء الكشف الطبى عليه، يعقبها تلقيه اللقاح، ويستريح فى حجرة مخصصة لمدة ما بين ربع لنصف ساعة فى ظل متابعة من الأطقم الطبية بالمستشفى، وحضور ومتابعة قيادات مديرية الصحة وعلى رأسهم الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، للاطمئنان على المواطنين.