اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 08:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة كفر الشيخ": لقاح كورونا آمن ومفيد وليس له أى أعراض جانبية.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 08:26 م
"صحة كفر الشيخ": لقاح كورونا آمن ومفيد وليس له أى أعراض جانبية.. صور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المواطنين وجدوا كل يسر وسهولة لتلقى اللقاح، مشيدة بالمواطنين والأطقم الطبية، مشيرة إلى أنه تم إعطاء اللقاح للمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فى اليوم الأول الذين تلقوا رسائل من الوزارة للتوجه لمستشفى قلين المركزي، مشيرة إلى أنها لم تتلق شكاوى من الذين تلقوا الطعوم.

وأضافت وكيل الصحة بكفر الشيخ، أن المقر الذى تم اختياره بمستشفى قلين المركزى لإعطاء اللقاح تم تجهيزه على أعلى مستوى، بتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سير عمليات التطعيم للمواطنين دون معوقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمنع التكدس والتأمين الأمنى والطبى، وتم توفير أماكن ذات مساحات مناسبة لأخذ جرعتى اللقاح الأولى والثانية وتوفير أماكن لحفظ الطعوم.

وقال الدكتور طارق الشربينى، وكيل مديرية الصحة بكفر الشيخ، إن المنظومة يتم العمل بها وفق خطة عمل متكاملة وبدعم ورعاية كاملة من محافظ كفر الشيخ وجميع أجهزة المحافظة، مؤكداً أن هناك تدريبا متواصلا لجميع العاملين بالمنظومة من الصيادلة والأطباء وهيئات التمريض المعاونة، للتأكد من سلامة وكفاءة الطعوم.

وأضاف وكيل مديرية الصحة، أنه يحث المواطنين على سرعة التسجيل بالموقع الإلكترونى التابع للصحة، وينتظر المواطن رسالة لتحديد موعد تلقى التطعيم، وبعدها يتوجه إلى مستشفى قلين المركزى، لتلقى اللقاح، لتوفير الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

كان قد قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن مستشفى قلين المركزى شهدت إقبالا من عدد من المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح فيروس كورونا المسجد، مؤكداً أن الدولة والحكومة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى المواجهة والتصدى لفيروس كورونا منذ اللحظة الأولى، وذلك بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية وبفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة، مشيداً بالوعى لدى المواطنين فضلا عن المشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدنى، معربا عن شكره وتقديره للفرق الطبية، التى تتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديراً لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مناشداً جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه يشيد بالمواطنين الذين أقبلوا لتلقى اللقاح، ووجدوا كل التيسيرات من بداية مراجعة الأسماء بحجرة مخصصة ومعدة إلكترونياً، وبعدها يتوجه المواطن لإجراء الكشف الطبى عليه، يعقبها تلقيه اللقاح، ويستريح فى حجرة مخصصة لمدة ما بين ربع لنصف ساعة فى ظل متابعة من الأطقم الطبية بالمستشفى، وحضور ومتابعة قيادات مديرية الصحة وعلى رأسهم الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، للاطمئنان على المواطنين.

اجراء-الكشف-الطبي-على-المواطنتين-قبل-تلقي-اللقاح
 
جرعة-اللقاح
 
زجاجة-اللقاح
 
قياس-الضغط-قبل-اللقاح

كفر الشيخ

لقاح كورونا

مستشفى قلين المركزى

الامراض المزمنة

الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انطلاق حملة تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا بسوهاج.. فيديو

الخميس، 04 مارس 2021 07:16 م

نتنياهو: إسرائيل والنمسا والدنمارك تؤسس تحالفا لتطوير لقاحات كورونا

الخميس، 04 مارس 2021 07:15 م

اليوم السابع: بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاحات "كورونا"

الخميس، 04 مارس 2021 06:47 م

متلقو لقاح كورونا بكفر الشيخ يشيدون بتوفر اللقاحات مجانا: الدولة حريصة على صحتنا

الخميس، 04 مارس 2021 06:40 م

تفاصيل اليوم الأول لتطعيم كبار السن بلقاح كورونا ببنى سويف والغربية.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 06:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة