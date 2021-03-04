صحة شمال سيناء تكثف حملات التعريف بمد حملة شلل الأطفال يومين

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت فرق التثقيف والإعلام بصحة شمال سيناء، حملات مكثفة لتعريف الأهالى بمد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومى الجمعة والسبت القادمين بناء على تعليمات وزارة الصحة بجميع الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية و مكاتب الصحة.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير عام التثقيف والاعلام، إنه تم بالتعاون مع الشيخ إبراهيم جمعة إبراهيم مدير مديرية أوقاف شمال سيناء مشاركة 7 مساجد للإعلان عن مد الحملة القومية ضد شلل الأطفال والتى تم تحديدها مسبقا بالتنسيق بين مديرية أوقاف شمال سيناء ومديرية الشؤون الصحية، واستقبال المثقفين الصحيين للإعلان عن مد فترة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال يومى الجمعة والسبت وتقديم كافة الخدمات الضرورية والتسهيلات لإعلام أهالى الأحياء .

وكانت سجلت بيانات صحة شمال سيناء تطعيم 50321 طفلا، خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال على مدار الـ4 أيام الماضية بمختلف قرى ومدن ومناطق شمال سيناء، بنسبة تنفيذ بلغت 91.7 % حيث يستهدف فيها تطعيم 54 ألفا و899 طفلًا وطفلة بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتى 5 سنوات.