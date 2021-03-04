صحة دمياط: تلقى الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية للقاح كورونا.. صور

وجه الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، المستشفيات العامة والمركزية لتسلم حصتهم، وإعطاء العاملين بها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لضمان صحتهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى، كما يبدأ بعد ظهر، اليوم الخميس أول جرعات تطعيم المواطنين بمركز الجهاز الهضمى والقلب.
حيث قامت الفرق المكلفة بالمستشفيات المختلفة بتطعيم الفرق الطبية بلقاح استرازينيكا اوكسفورد فيروس كورونا.
يأتى ذلك بناء إلى الخطة الوقائية للدولة وسياسات قطاع الوقائى بوزارة الصحة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد.
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