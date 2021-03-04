صحة دمياط: تلقى الفرق الطبية بالمستشفيات العامة والمركزية للقاح كورونا.. صور

دمياط - معتز الشربينى

وجه الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، المستشفيات العامة والمركزية لتسلم حصتهم، وإعطاء العاملين بها الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لضمان صحتهم وتقديم الخدمة الطبية للمرضى، كما يبدأ بعد ظهر، اليوم الخميس أول جرعات تطعيم المواطنين بمركز الجهاز الهضمى والقلب.