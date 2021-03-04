"صحة بنى سويف" تكشف تفاصيل اليوم الأول لتلقى كبار السن لقاح كورونا.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قدم "اليوم السابع"، تغطية خاصة لتفاصيل بدء تلقى كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لقاح كورونا فى بنى سويف. وقال الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، إنه تم تخصيص مستشفى بنى سويف التخصصى كمركز توزيع لقاح كورونا على المواطنين بالمحافظة .

وأكد الدكتور صلاح عمر جودة، مدير مستشفى بنى سويف التخصصى، أنه تم تجهيز مبنى العيادات الخارجية على أعلى مستوى لتطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة فى أول أيام التطعيم.

وكانت بدأت محافظة بنى سويف اليوم الخميس فى تطعيم أول خمسين مواطنا بلقاح كورونا داخل مستشفى بنى سويف التخصصى.

وانطلقت مساء اليوم الخميس، عملية تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة بنى سويف بلقاح فيروس كورونا المستجد بعد تسجيلهم عبر الموقع الرسمى التى خصصته وزارة الصحة للحصول على اللقاح.