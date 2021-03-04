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صحة المنوفية: انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100%

الخميس، 04 مارس 2021 12:07 ص
صحة المنوفية: انتهاء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بنسبة 100% حملة التطعيم ضد شلل الأطفال
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن الدكتور فيصل جودة ، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أمس الأربعاء، انتهاء أعمال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات، والتى استمرت لمدة أربعة أيام من 2/28 وحتى 3 مارس 2021 من خلال 1775 فرقة ثابتة وأخرى متحركة بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وفي سياق متصل، صرح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة نجحت في تطعيم 668 ألفا و702 طفل على مستوى المحافظة بنسبة تغطية 100% من الأطفال المصريين وغير المصريين بالمحافظة.

علي صعيد آخر، جاءت إدارة السادات الصحية الأعلى في نسب التغطية بين مراكز المحافظة، حيث بلغ عدد الأطفال المطعمين بها 45002  بنسبة تغطية 102.29%. 

يذكر أن تلك الحملة تأتى ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، والتي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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