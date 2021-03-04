صحة الغربية استمرار تلقى الأطقم الطبية لقاح كورونا طبقا للبرنامج الزمنى

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، في بيان له على استمرار مستشفيات العزل، في إعطاء جرعات لقاح كورونا للأطقم الطبية، حسب الجدول الزمنى الموضح لكل محافظة، بعد أن أطلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أولى فعاليات تلقى اللقاح من محافظة الغربية.

وأشار وكيل الوزارة، إلى بدء مديرية الشئون الصحية بالغربية، إعطاء لقاحات "كورونا" للفرق الطبية داخل مستشفيات محافظة الغربية والمستشفيات الجامعية، حسب الجدول الزمنى الموضوع، مشيرا إلى الالتزام بالاحتياطات اللازمة لمكافحة العدوى.

وأضاف، أنه بناء على تعليمات وزيرة الصحة، قد تم الإعلان عن موقع تسجيل تلقى لقاح كورنا لجميع المواطنين من تاريخ 28 فبراير الماضى، من بعد سن الأربعين، وأصحاب الأمراض المزمنة، لافتا إلى أن التطعيم بلقاح فيروس كورونا سيستمر عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل مصر.

كما قام وكيل وزارة الصحة، بالمرور على مستشفي صدر المحلة يرافقه الدكتورة هيام أبو حمر مدير عام الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وخلال الزيارة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين، وعددا من الأقسام الأخرى.

والتقي وكيل الوزارة، خلال الجولة بعدد من المرضى والمترددين على المستشفى، للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، موجهاّ بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة من خلال اللجنة لكافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فورى لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.

وكيل الصحة يتفقد أقسام العزل بمستشفى صدر المحلة

وكيل الصحة داخل أقسام العزل بمستشفى صدر المحلة



تطعيم لقاح كورونا تطعيم لقاح كورونا



