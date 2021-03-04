اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة الدقهلية: إجراء 275 جراحة لمرضى العيون ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

الخميس، 04 مارس 2021 07:42 م
صحة الدقهلية: إجراء 275 جراحة لمرضى العيون ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الانتهاء من إجراء أكثر من 275 عملية جراحية، لمرضى العيون ضمن قوائم الانتظار بمستشفى رمد المنصورة، خلال شهري يناير وفبراير 2021، حيث شملت عمليات المياه البيضاء واصلاح الحول وحقن شبكية وجراحات تجميل  الجفون وتسليك القنوات الدمعية وزرع عدسات. 
 
وأكد وكيل الوزارة، فى بيان له، على أهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، منوهًا بأهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة، من أجل القضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن الاتفاق ينص على استفادة المرضى من جميع الخدمات الصحية المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
 
جاء ذلك فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية فقد ساهمت مستشفيات الصحة  بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتى تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.
 
 

 


الدقهليه

صحه الدقهليه

رمد المنصورة

وزاره الصحه

القضاء على قوائم الانتظار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مستشفى الأقصر الدولي تواصل مهمتها فى القضاء على قوائم الإنتظار .. اعرف التفاصيل

الأحد، 21 فبراير 2021 08:00 ص

الرئيس السيسى يستعرض إنجازات قطاع الصحة.. ويؤكد: 44 مليار جنيه تكلفة التأمين الصحى.. و25 مليارا للعلاج على نفقة الدولة.. وإنهاء قوائم الانتظار بعلاج 700 ألف حالة.. فيديو وصور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:12 م

مدير غرفة قوائم الانتظار: أجرينا 200 عملية جراحية رغم كورونا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:06 م

الصحة: 700 ألف مريض استفادوا من مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:41 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة