صحة الدقهلية: إجراء 275 جراحة لمرضى العيون ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وأكد وكيل الوزارة، فى بيان له، على أهمية استمرار التعاون الكامل بين وزارتي التعليم العالي والصحة، منوهًا بأهمية ربط المستشفيات الجامعية بمستشفيات وزارة الصحة، من أجل القضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن الاتفاق ينص على استفادة المرضى من جميع الخدمات الصحية المتاحة بمستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.

جاء ذلك فى إطار الخدمات الطبية المتكاملة والتخصصية التى تقدمها مديرية الصحة بالدقهلية فقد ساهمت مستشفيات الصحة بجهود متميزة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالقضاء على قوائم الانتظار مجانًا لجميع المواطنين، والتى تستهدف إنقاذ حياة آلاف المواطنين وتقليل فترة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادي عن كاهل الأسر المصرية.