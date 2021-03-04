"صحة أسوان": منح "لقاح كورونا" لـ50 شخصًا بمستشفى الصدر

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت مديرية الشئون الصحية بأسوان عن توفير "لقاحات كورونا" لدى المواطنين الراغبين فى الحصول عليها من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، والذين سجلوا بياناتهم لدى الموقع الإلكترونى الذى خصصته وزارة الصحة لهذا الغرض.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان لـ"اليوم السابع"، أن المواطنين الحاصلين على لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يبلغ عددهم 50 شخصًا، وسيتم إعطائهم جرعة اللقاحات مساء اليوم بمستشفى الصدر بمدينة أسوان.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائى بأسوان، أن هناك 50 حالة سيتم إعطائهم الجرعة اليوم، تتراوح أعمارهم ما بين 26 وحتى 89 سنة، بينهم 24 رجلاً و26 سيدة بمحافظة أسوان، وذلك بمستشفى صدر أسوان.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد صباح اليوم، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور ممثل منظمة "اليونيسف" في مصر، وعدد من مسئولي وزارة الصحة.