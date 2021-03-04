شرطة السويد تداهم شقة بعد هجوم بسكين يشتبه أن له "دوافع إرهابية"

داهمت الشرطة السويدية شقة في بلدة فيتلاندا بجنوب البلاد في ساعة متأخرة الليلة الماضية بعد هجوم بسكين يشتبه في أن دوافعه إرهابية أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة.

وأصاب رجل في العشرينيات من عمره سبعة أشخاص في البلدة السويدية الصغيرة قبل أن تطلق الشرطة الرصاص عليه وتعتقله.

وقالت الشرطة إن تفاصيل التحقيق دفعتها للنظر في دوافع إرهابية محتملة. ويُعالج المهاجم في المستشفى. كما تم نقل المصابين السبعة الى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت صحيفة داجنز نيهتر أن الشرطة داهمت شقة في فيتلاندا يعتقد أنها منزل المهاجم في وقت متأخر أمس الأربعاء، وحصلت على أدلة وتحدثت إلى الجيران. ولم تحدد الشرطة هوية المهاجم لكنها قالت إن له سجلا لديها لارتكابه جرائم غير خطيرة.