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شبورة وارتفاع حاد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الأربعاء

الخميس، 04 مارس 2021 05:09 م
شبورة وارتفاع حاد بدرجات الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس حتى الأربعاء شبورة
كتب محمود راغب

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر عن الجوية المتوقعة من غدا الجمعة 5 مارس 2021 إلى الأربعاء 10 مارس 2021، موضحة أنه اعتبارا من الجمعة 5 مارس إلى الإثنين 08 مارس ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من ( 2-3 ) درجة مئوية ليسود طقس دافي شمالا حار جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا 

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية : 

يوم الجمعة 05 مارس: 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد . 

يوم السبت 6 مارس :

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الأحد 7 مارس : 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطح مات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يوم الإثنين 8 مارس : 

شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
واعتبارا من الثلاثاء 9 مارس إلى الأربعاء 10 مارس ارتفاع أخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4-5 ) درجة مئوية يسود طقس حار نهارا بارد ليلا.
 

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