سيدة تقتل زوجها بمساعدة عاملين فى الحوامدية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة واثنين آخرين، لاتهامهم بقتل زوج الأولى فى الحوامدية، حيث اعترف المتهمون بارتكاب الجريمة.

تلقى قسم شرطة الحوامدية، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية بمصرف بطريق أبو صير المريوطية دائرة القسم، وأسفرت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، وبمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الجيزة، عن أن مرتكبي الواقعة زوجة المجنى عليه "ربة منزل"، و"عامل" مقيم بالبدرشين، وله معلومات جنائية، وثالث "عامل" مقيم بالبدرشين، وله معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية برئاسة الأمن العام، تم ضبطهم، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرت الزوجة بأنها تعرفت علي المتهم الثاني عن طريق موقع "فيس بوك"، واتفقا على التخلص من المجني عليه، حتى يتمكنا من الزواج، نظراً لسوء العلاقة الزوجية بينهما، وقيامه بالتعدي عليها بالضرب، وبناء عليه اتفق الثاني مع الثالث على قتل المجني عليه مقابل مبلغ مالي واستدرجاه إلى مكان العثور على الجثة وأنهيا حياته.