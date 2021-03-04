سقوط عاطلين بحوزتهما 1.5 كيلو هيروين قبل ترويجها فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بإشراف اللواء معتز توفيق، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عاطلين بحوزتهما كيلو و500 جرام من مخدر الهيروين، وتم إحالتهما للنيابة العامة، التى قررت برئاسة أحمد عبد الخالق، مدير نيابة الصالحية الجديدة، وبإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

البداية كانت عندما وردت معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن أن عاطل 49 عاما مقيم قرية الروضة مركز فاقوس، وسبق اتهامه فى 3 قضايا آخرهم القضية رقم 17681 جنايات الحسينية مخدرات، وعاطل 37 عاما مقيم منشأة أبوعمر، ولهما محل إقامة بالصالحية الجديدة، يتاجران فى المواد المخدرة على نطاق واسع، وخاصة مخدر الهيروين داخل مدينة الصالحية الجديدة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات ونفاذا لإذن النيابة العامة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، وتم إعداد كمين لهما بالقرب من أحد البنوك دائرة قسم الصالحية الجديدة، ضبط بحوزتهما 6 أسطوانات من مخدر الهيروين تزن كيلو و500 جرام، ومبلغ مالى وميزان حساس، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وإحالتهما للنيابة العامة.