سقوط صاحب مخزن بحوزته 22 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بحدائق القبة

كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن بحوزته 22 ألف عبوة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، قبل بيعها على المواطنين بالسوق في حدائق القبة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط 22500 علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ومقيم بذات العنوان، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بيعه السجائر بالسوق السوداء لكسب مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.