اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 01:02 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط صاحب مخزن بحوزته 22 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بحدائق القبة

الخميس، 04 مارس 2021 11:49 ص
سقوط صاحب مخزن بحوزته 22 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر بحدائق القبة متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على صاحب مخزن بحوزته 22 ألف عبوة سجائر متنوعة مجهولة المصدر، قبل بيعها على المواطنين بالسوق في حدائق القبة وحرر محضر بالواقعة.

تلقت مباحث التموين، بلاغا يفيد بضبط 22500 علبة سجائر بحوزة صاحب مخزن لتجميع وبيع السجائر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، ومقيم بذات العنوان، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من السجائر المهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بيعه السجائر بالسوق السوداء لكسب مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 


امن القاهرة

سجائر مجهولة المصدر

السوق السوداء

حدائق القبة

مخزن غير مرخص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة