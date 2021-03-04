سامح شكرى يبحث مع وزير خارجية جزر القُمر العلاقات الثنائية والموضوعات الإقليمية

كتب : أحمد جمعة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، وزير خارجية جزر القمر "ظهير ذو الكمال"، حيث تطرق اللقاء للعلاقات الثنائية بين البلديّن وسُبل تعزيزها، وكذا لعدد من الملفات القارية والإقليمية التي تهم الدولتيّن، خاصةً في ضوء عضويتهما في هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي.

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب لنظيره عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة التي تربطها بجزر القمر باعتبارها دولة عربية وأفريقية شقيقة، وأكد حرص مصر على تطوير هذه العلاقات وتوطيدها في مختلف المجالات، مشيراً إلى تطلع مصر لتعزيز دور الشركات المصرية في المساهمة في تنفيذ مشروعات "خطة جزر القمر البازغة 2030"، وكذا التعاون في مجالات الصيد البحري وإنشاء المزارع السمكية، واستمرار التزام مصر بجهود بناء القدرات ونقل المعرفة من خلال البرامج التدريبية المتعددة التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وفيما يتعلق بالملفات القارية والإقليمية، ذكر المُتحدث الرسمي أن الوزيرين أبديا حرصهما على التنسيق ومواصلة التشاور في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المٌشترك، وخاصة حول مواجهة فيروس كورونا وجهود تأمين حصول القارة على اللقاحات بشكل منصف وعادل، ومختلف قضايا السلم والأمن في أفريقيا.