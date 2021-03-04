زى النهاردة.. الجنايات تقضى بالمؤبد والمشدد للمتهمين بـ"أحداث النزهة"

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة منذ 3 سنوات، وتحديدا يوم 4 مارس 2018، قضت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، المنعقدة بطرة، بالسجن المؤبد لمتهمين اثنين، والسجن 15 سنة لمتهمين آخرين، فى اتهامهم بأحداث عنف النزهة التى وقعت فى شهر ديسمبر من عام 2013.

كان تشكيل الدائرة وقت الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أحمد محمد محمدى وعبد الله محمد وبلال أيمن يوسف وأحمد سليم، بالاشتراك فى مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس، وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين فى قتل 9 مواطنين، والشروع فى قتل 4 ضباط و10 مجندين.

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة.