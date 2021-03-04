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زراعة المنوفية: ضبط مصنع بكفر المصيلحة لإنتاج "إضافات أعلاف" بدون ترخيص

الخميس، 04 مارس 2021 02:26 م
زراعة المنوفية: ضبط مصنع بكفر المصيلحة لإنتاج "إضافات أعلاف" بدون ترخيص جانب من المضبوطات
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن  المهندس أشرف سعد الجمل وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه استمرارا لجهود المديرية في التصدي للمخالفين ، قامت مديرية الزراعة بالمنوفية ومن خلال الإدارة العامة لتنميه الثروة الحيوانية ممثله في "إدارة الأعلاف" وبالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والتموين بضبط مصنع بناحية "كفر المصيلحه" يقوم بالإنتاج "إضافات أعلاف" معبأة تمهيدا لبيعها وتسويقها بدون ترخيص وبدون تسجيل.
 
وبلغ كمية المضبوطات حوالي (27860كجم) تقريبا من مكونات وإضافات الأعلاف المتنوعة وتم التحفظ عليها جميعها  وتحرير محضر بالواقعة  تحت رقم 723لسنـة2021 جنح أمن دولة طوارئ  قسم شبين الكوم.   

كما أعلن وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم الانتهاء من توزيع 12457 طن يوريا وكذلك كمية 11052 طن نترات، وذلك بإجمالى زمام محافظة المنوفية كما توجد أرصدة متوافرة بالجمعيات الزراعية بلغت كمية 16042 طن يوريا، وكذلك كمية 5592 طن نترات وجارى استلام باقى حصة المحافظة من الأسمدة وكذلك جارى توزيع الأسمدة على المزارعين.


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