روسيا: واشنطن تسعى لاستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى تحقيق مصالحها

كتب أحمد عرفة

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يسعون لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة لتحقيق مصالحهم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: كل يوم تتكاثر التأكيدات لمساعي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والأطلسيين إلى تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي هيئة دولية فنية مختصة، إلى أداة لتحقيق مصالحهم الجيوسياسية.

وأوضح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن مثل هذه المواقف من قبل الدول الغربية كانت واضحة بشكل خاص أثناء التحقيقات في الحوادث المحتملة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، عندما تم تحميل دمشق كامل المسؤولية في غياب أدلة كافية.