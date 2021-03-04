اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 02:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: واشنطن تسعى لاستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى تحقيق مصالحها

الخميس، 04 مارس 2021 01:07 ص
روسيا: واشنطن تسعى لاستغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى تحقيق مصالحها الأمم المتحدة - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاءها يسعون لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة لتحقيق مصالحهم.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة: كل يوم تتكاثر التأكيدات لمساعي الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين والأطلسيين إلى تحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي هيئة دولية فنية مختصة، إلى أداة لتحقيق مصالحهم الجيوسياسية.

وأوضح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن مثل هذه المواقف من قبل الدول الغربية كانت واضحة بشكل خاص أثناء التحقيقات في الحوادث المحتملة لاستخدام السلاح الكيميائي في سوريا، عندما تم تحميل دمشق كامل المسؤولية في غياب أدلة كافية.

 

 


روسيا

امريكا

السلاح الكيميائي

ازمه أمريكا

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة