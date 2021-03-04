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و1,8 مليون تلقوا جرعتين..

رئيس وزراء فرنسا: 3,2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الخميس، 04 مارس 2021 09:37 م
رئيس وزراء فرنسا: 3,2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا جان كاستكس
كتب أحمد عرفة

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قال رئيس وزراء فرنسا، جان كاستكس، إن 3,2 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا و1,8 مليون تلقوا جرعتين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال رئيس الوزراء الفرنسى، جان كاستكس، إن الحالة الوبائية بسبب فيروس كورونا في فرنسا زادت في الأيام القليلة الماضية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف رئيس الوزراء الفرنسي: السلالة البريطانية من فيروس كورونا تثير مخاوفنا من حدوث انفجار وبائي بسبب سرعة انتشاره.

وتابع: إعادة فرض الحجر الصحي لم تمكننا من السيطرة على الفيروس وهذا الإجراء سيكون آخر الحلول.


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فرنسا

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كوفيد 19

لقاح كورونا

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