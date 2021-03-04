اليوم السابع
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رئيس مجلس السيادة بالسودان يعلن ترقية عدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد

الخميس، 04 مارس 2021 10:29 م
رئيس مجلس السيادة بالسودان يعلن ترقية عدد من الضباط وإحالة آخرين إلى التقاعد عبد الفتاح البرهان
أ ش أ

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أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان، القائد العام للقوات المسلحة، عددا من القرارات، تم بموجبها ترقية عدد من ضباط القوات المسلحة في الرتب المختلفة إلى الرتبة الأعلى، وإحالة عدد آخر من الضباط في رتب مختلفة إلى التقاعد.

 

وقال المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية العميد دكتور الطاهر أبو هاجه - فى بيان صحفي مساء اليوم،الخميس، إن "هذه القرارات تأتي في إطار الإجراءات الراتبة التي تتم كل عام، وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة".

 


عبد الفتاح البرهان

السودان

الخرطوم

مجلس السيادة السودانى

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