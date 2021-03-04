ونقلت الوكالة الكورية عن المستشار الرئاسي للتواصل الشعبي جيونغ مان- قوله إنه تم قبول "نية "المدعي العام في تقديم الاستقالة .. متوقعا أن يبدأ المكتب الرئاسي عملية البحث عن خلف للمدعي العام .

وكان المدعي العام يون سيوك-يول قد أعلن اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي - عن نيته الصارمة في تقديم استقالته قائلا" مهامي في النيابة العامة تنتهي حتى هنا، فأريد أن أتقدم بالاستقالة عن منصب المدعي العام اليوم "، وأضاف " روح الدستور ونظام الحكم بالقوانين يتعرضان للتدمير، وأن الخسائر من هذا ستنعكس على الشعب، ومن الصعب مسايرة انهيار المنطق السليم والعدالة اللذين بناهما مجتمعنا عبر سنوات طويلة " .

وقال يون " كما كنت أبذل كل ما في وسعي لحماية الديمقراطية الحرة وحقوق الشعب أينما أكون ".