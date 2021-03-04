وأشار إلى أنه لدى السلطات الصحية قائمة أولوياتها بالنسبة للأشخاص للاستفادة من برنامج التطعيم المجاني الذي بدأ الأسبوع الماضي، مؤكدا أن هناك استثناءً في حالة الحاجة إلى السفر إلى الخارج بشكل عاجل.