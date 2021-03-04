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رئيس غينيا بيساو للرئيس السيسى: نتطلع إلى إعادة فتح سفارتنا فى القاهرة

الخميس، 04 مارس 2021 01:05 م
رئيس غينيا بيساو للرئيس السيسى: نتطلع إلى إعادة فتح سفارتنا فى القاهرة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو رئيس غينيا بيساو
كتب محمد الجالى

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أعرب الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو، عن تطلعه إلى تبادل الخبرات مع مصر، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب.
 
وقال رئيس غينيا بيساو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، الخميس: "إننا نتطلع إلي إعادة فتح سفارتنا في القاهرة، وفتح سفارة مصر في بلادنا، ونود بشدة أن تكون مصر متحدثة باسم غينيا بيساو مع أصدقاءها".
 
وأشار الرئيس عمر سيسوكو إمبالو إلى أنه ناقش مع الرئيس السيسى التعاون في المجالين الأمني والدفاعي، منوهاً عن أنه يصطحب معه فى زيارته للقاهرة وفدا رفيع المستوي يضم وزراء الخارجية والمالية والدفاع، ومدير مكتبه.
 
 

السيسي

غينيا بيساو

قصر الاتحادية

السفارة المصرية في غينيا بيساو

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