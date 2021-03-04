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رئيس جامعة القاهرة يهنئ أبو الغيط لتجديد الثقة فيه كأمين عام للجامعة العربية

الخميس، 04 مارس 2021 10:59 ص
رئيس جامعة القاهرة يهنئ أبو الغيط لتجديد الثقة فيه كأمين عام للجامعة العربية السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتب محمد صبحى

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هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، لإعادة الثقة فيه كأمين عام للجامعة العربية لدورة جديدة لمدة 5 سنوات اعتبارا من يونيو 2021، مشيرا إلى أن التجديد لفترة ثانية تعكس ثقة القيادة المصرية والعربية في ظرف دقيق من تاريخ الأمة العربية.
 
وقال الدكتور الخشت، فى بيان صادر عن جامعة القاهرة ، إن مجلس الجامعة وقيادتها إذ يقدم التهنئة إلى  أحمد أبوالغيط، يؤكد على أن موافقة الدول العربية بالإجماع علي قرار القيادة السياسية المصرية، على إعادة ترشيح أبوالغيط لولاية ثانية تعكس أيضا مدى العلاقات القوية والمتينة وثقة الدول العربية في رؤية القيادة المصرية للعمل العربي في المستقبل وتجسيد طموحات الدول العربية في عمل عربي جماعي بهدف خدمة الشعوب والمصالح العربية.
 
وأشار الدكتور الخشت، إلى أن اختيار "أبوالغيط" جاء لدوره الكبير في العمل على تعزيز العمل العربي المشترك، وتقريب وجهات النظر بين الدول العربية، وتقليل مساحات الخلاف، والعمل المشترك الفعال بينها، بالإضافة إلى أن إدارة أبو الغيط في ولايته الأولى اتسمت بالوعي والحكمة في مرحلة كانت مليئة بالتهديدات والأخطار والتحديات.
 
وأكد رئيس جامعة القاهرة، على أن المرحلة القادمة من العمل العربي المشترك تحتاج إلى جهود كبيرة وتضافر الدول العربية من أجل وجود رؤية عربية واحدة في تناول القضايا العربية الراهنة، في ظل أوضاع سياسية معقدة تتطلب الحكمة والالتفاف العربي بعيدًا عن التشتت والتفكك.

جامعة القاهرة

محمد الخشت

جامعة الدول العربية

أحمد أبو الغيط

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