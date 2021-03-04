الرئيسية أخبار عاجلة رئيس الوزراء يشهد بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بلقاح كورونا الخميس، 04 مارس 2021 09:44 ص رئيس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء منذ قليل، بدء تطعيم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن لقاح فيروس كورونا. لقاح كورونا مصطفى مدبولى الصحة تطعيم لقاح كورونا مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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