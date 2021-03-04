رئيس الوزراء يبدأ لقاءاته برؤساء اللجان النوعية فى البرلمان ‏

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل لقاءاته برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، حيث بدأها بلجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.
كان رئيس الوزراء، قد شهد صباح اليوم، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور ممثل منظمة "اليونيسف" في مصر، وعدد من مسئولي وزارة الصحة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرصه على حضور اليوم الأول لحملة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من المواطنين، التي تتم على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، واليوم نشهد بدء تطعيم المجموعة الأولى من أهالينا من كبار السن، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، مثل الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الأخرى، باللقاحات المتوافرة ضد الفيروس، مشيرا إلى أن الدولة تقوم حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التى تم اعتماد المصل الخاص بها من هيئة الدواء المصرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة