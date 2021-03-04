اليوم السابع
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رئيس الوزراء يبدأ لقاءاته برؤساء اللجان النوعية فى البرلمان ‏

الخميس، 04 مارس 2021 02:23 م
رئيس الوزراء يبدأ لقاءاته برؤساء اللجان النوعية فى البرلمان ‏ الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل لقاءاته برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، حيث بدأها ‏بلجنة الزراعة والرى بمجلس النواب.‏
 
كان رئيس الوزراء، قد شهد صباح اليوم، تدشين حملة تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة ‏وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا بالمركز الطبي في منطقة القطامية بمحافظة ‏القاهرة، يرافقه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وبحضور ‏ممثل منظمة "اليونيسف" في مصر، وعدد من مسئولي وزارة الصحة.‏
 
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرصه على حضور اليوم الأول لحملة التطعيم بالجرعة الأولى من لقاحات ‏فيروس كورونا من المواطنين، التي تتم على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه كان قد سبق خلال الفترة ‏الماضية بدء تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية، ‏واليوم نشهد بدء تطعيم المجموعة الأولى من أهالينا من كبار السن، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، مثل ‏الفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الأخرى، باللقاحات المتوافرة ضد الفيروس، مشيرا إلى أن الدولة تقوم ‏حاليا بتأمين أكبر قدر من جرعات هذه اللقاحات من جميع المصانع والشركات، التى تم اعتماد المصل ‏الخاص بها من هيئة الدواء المصرية.‏

اللجان النوعية

البرلمان

الحكومة

مصطفى مدبولى

لجنة الرى

لجنة الزراعة

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