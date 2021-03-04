دبلوماسيون يؤكدون: قوى غربية تلغى مشروع قرار ينتقد إيران

رويترز

قال دبلوماسيون اليوم الخميس، إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا ألغت تقديم مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة ينتقد إيران إلى اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن رئيسها رافائيل جروسي سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم. ولم تورد سببا لذلك لكن دبلوماسيين قالوا إنه أبلغ مجلس محافظي الوكالة، الذي يضم 35 دولة، بأن الوكالة تعتزم إجراء مشاورات فنية مع إيران في أبريل .