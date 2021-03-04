حفرة ونوافذ محطمة بعد تفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية ببريطانية × 5 صور

كتب هيثم سلامة

أظهرت صور طائرة دون طيار حفرة عميقة بحجم حافلة ذات طابقين بعد انفجار قنبلة الحرب العالمية الثانية المكتشفة مؤخرًا فى مدينة إكستر بالمملكة المتحدة، كما تضررت العديد من المبانى المجاورة، حيث عاد السكان مرة أخرى إلى منازلهم.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أنه تسبب تطاير الحطام المعدنى لمسافة تزيد عن 250 ياردة، وظهر للسكان المصدومين من على بعد عدة أميال .

وأفادت الصحيفة، أنه كان لا بد من إجلاء أكثر من 2600 شخص ووضع طوق أمنى بطول 400 ياردة للتخفيف من انفجار قنبلة "هيرمان" النازية المكتشفة مساء السبت الماضى.

وأوضح التقرير، أنه سُمح لغالبية السكان المحليين بالعودة إلى منازلهم حيث يقومون بتقييم حجم الدمار الذى حدث فى المدينة بما فى ذلك النوافذ المحطمة والجدران المكسورة.

وتظهر الصور التى التقطتها طائرة بدون طيار الحفرة الكبيرة التى بقيت فى الموقع بجوار أرض الجامعة فى مدينة ديفون، كما كشفت عن مدى الضرر الذى لحق بعدد من الممتلكات القريبة.

وقال متحدث الشرطة البريطانية، إن هؤلاء يقعون داخل منطقة 100 متر من مكان تفجير القنبلة حيث تعرضت المبانى والمنشآت لأضرار هيكلية، بما فى ذلك النوافذ المكسورة والجدران المتصدعة.

وأضاف المتحدث: "الحطام بما فى ذلك الأجسام المعدنية الكبيرة، ألقيت فى الانفجار وبعضها سقط على أسطح قريبة، مما تطلب استخدام رافعة لإزالتها" وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنه كان لابد من تفجيرها فى الموقع بدلاً من نقلها بعيدًا بسبب مخاوف من أن يكون النازيين قد قاموا بتفخيخها.

يشار إلى أن فريق تابع للبحرية الملكية البريطانية، أشرف على تفجير قنبلة التى تعود للحرب العالمية الثانية فى مدينة إكستر، مؤخراً ما تسبب فى حدوث أضرار هيكلية فى عدد من الممتلكات بالمدينة البريطانية، وأظهرت لقطات عن بعد لحظة تفجير القنبلة وحدوث دوى هائل للانفجار فى المدينة مع تواجد الفريق المتخصص فى الملكية البريطانية للحد من أضرار القنبلة القديمة.