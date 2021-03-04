حبس 8 متهمين بالتنقيب عن الآثار تخلصوا من جثة زميلهم بطريق السويس

السويس - سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس، حبس 8 متهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإلقاء جثة زميلهم بطريق "السويس – القاهرة" للتخلص منها، حيث كانت مباحث مديرية أمن السويس، قد تمكنت من فك لغز العثور على جثمان شخص ملفوف داخل بطانية بطريق "السويس – القاهرة"، وتبين أن التنقيب عن الآثار داخل إحدى المناطق السكنية بحي الأربعين السبب الرئيسي للوفاة.

وكشفت التحقيقات والتحريات الأمنية، أن المتوفى سقط عليه حجارة خلال التنقيب عن الأثار، وقام ثمانية أشخاص مشاركين معه بحمله وإلقائه بطريق السويس من أجل إخفاء وجود أى علاقة لهم بوفاته خلال قيامهم بالتنقيب عن الآثار.

كان اللواء هشام رشاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، تلقى بلاغا بعثور مواطنين علي جثمان شخص ملقى بطريق السويس- القاهرة، وبمعاينة مكان العثور علي الجثمان، تبين أنه ملفوفا داخل بطانية، وأنه تم تركه بالقرب من الطريق.

بتشكيل فريق بحث بقيادة العميد وليد الشرقاوي رئيس مباحث مديرية أمن السويس، وبتتبع خط سير الشخص قبل وفاته وعمله ومن له علاقة عمل به، فتبين أن المتوفى كان ينقب عن الأثار بمشاركة 8 أشخاص آخرين من بينهم صاحب منزل بمنطقة كفر سليم بحي الأربعين، وخلال التنقيب سقط الرجل وسقط عليه كميات من الحجارة.

وتمكن رئيس مباحث مديرية الأمن العميد وليد الشرقاوي، وضباط مباحث أقسام شرطة الأربعين وفيصل، من القبض علي 8 متهمين من بينهم صاحب المنزل بكفر سليم بحي الأربعين، واعترف المتهمون تفصيليا بالاشتراك في التنقيب عن الآثار، والتخلص من جثمان المتوفى بطريق السويس – القاهرة.