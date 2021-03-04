اليوم السابع
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حبس 3 متهمين بغسل 95 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام

الخميس، 04 مارس 2021 03:06 م
حبس 3 متهمين بغسل 95 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة 4 أيام غسل اموال -أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أمرت النيابة العامة، بحبس 3 متهمين بغسل 95 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، حيث اشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات بالقضية.
 
 
وكشفت التحريات الأمنية فى القضية، عن اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى عدة مجالات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو (95 مليون جنيه) تقريباً.
 

غسيل اموال

غسل اموال

تجارة العمله

اخبار الحوادث

تجارة المخدرات

الاتجار بالمواد المخدرة

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