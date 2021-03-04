حبس موظفة بمدرسة 4 أيام لضربها طالب من ذوى الاحتياجات الخاصة بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة كفر صقر بالشرقية، بإشراف المستشار حلمي عطا الله، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الخميس، حبس موظفة بمدرسة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالتعدي بالضرب على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بتداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتعدي موظفة بمدرسة بالضرب على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبالفحص تبين صحة الواقعة، وأن المتهمة تعمل أمين مخزن بمدرسة حكومية بكفر صقر، مُقيمة ببندر كفر صقر، تعدت بالسب والقذف والضرب على طالب بالمرحلة الثانوية، من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بسبب حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه ونجلها أثناء لهوهما معًا، فيما جرى ضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3040 جُنح كفر صقر لسنة 2021، وبالعرض على النيابة قررت حبسها على ذمة التحقيقات.