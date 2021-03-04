اليوم السابع
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جنوب إفريقيا تسجل 50 ألف وفاة و1.5 مليون إصابة جراء "كورونا"

الخميس، 04 مارس 2021 03:00 ص
جنوب إفريقيا تسجل 50 ألف وفاة و1.5 مليون إصابة جراء "كورونا" لقاح كورونا
(أ ش أ)

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 أعلنت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا تسجيل البلاد 50 ألف حالة وفاة، و1.5 مليون إصابة بفيروس "كورونا" منذ دخوله إلى البلاد، لتصبح أكثر دولة إفريقية تضررًا من الجائحة.

وحذر وزير الصحة الجنوب إفريقي زويلي مكيزي من احتمالات موجة ثالثة قد تضرب بلاده التي ظهر بها تحور للفيروس والتي كانت له عواقب وخيمة، إذ علقت سلطات جنوب إفريقيا استخدام لقاح أسترا زينيكا في برنامجها للتطعيم بعد أن أظهرت تجارب أن اللقاح لا يوفر سوى حماية محدودة من السلالة الجديدة لكورونا.

وقال وزير الصحة إنه يساوره القلق بشأن إمكانية حدوث موجة ثالثة، بعد أعياد الفصح في شهر أبريل المقبل، فيما أوضح أن بلاده سوف تحصل على 1.1 مليون لقاح على الأقل، خلال مايو ويونيو.

وأكد أن بلاده تسابق الزمن من أجل الإسراع في حملات تحصين المواطنين ومحاصرة الفيروس جنباً إلى جنب مع الحصول على أكبر قدر من اللقاحات للوصول لمناعة القطيع.

 

 

 

 


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