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جماعة كاثوليكية تدعو لصلاة مساء الجمعة لأجل زيارة بابا الفاتيكان للعراق

الخميس، 04 مارس 2021 06:02 م
جماعة كاثوليكية تدعو لصلاة مساء الجمعة لأجل زيارة بابا الفاتيكان للعراق زيارة بابا الفاتيكان للعراق
كتبت ـ فاطمة شوقى

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استجابة لنداء البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، للصلاة من أجل زيارته للعراق، تنظم جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية مساء غد الجمعة، وقفة صلاة فى كنيسة سانتا ماريا فى حى تراستيفيرى التاريخى بروما.

 

وقالت الجماعة فى بيان اليوم، الخميس، إن "بإمكان أى شخص متابعة الصلاة، ليس شخصيًا وحسب، بل عبر الإنترنت أيضًا، لمرافقة رحلة ذات أهمية تاريخية بالنسبة للمسيحيين وجميع المؤمنين فى العراق، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

 

وذكرت سانت ايجيديو أنه "حدث طال انتظاره من قبل جميع العراقيين، وبشكل خاص بعد أن ألغيت زيارة البابا القديس يوحنا بولس الثانى عام 1999، وفق ما ذكر البابا فرنسيس نفسه فى لقاء الأربعاء العام: لا يمكنك أن نخيب أمل هذا شعب للمرة الثانية. داعيا إيانا للصلاة حتى تتم هذه الرحلة بأفضل طريقة ممكنة وتؤتى الثمار المرجوة منها".

 

وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم بث الصلاة فى بث مباشر متعدد اللغات على الموقع الإلكترونى للجماعة وعلى قنواتها الاجتماعية أيضاً.


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