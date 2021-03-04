جامعة طنطا: تشكيل مجلس استشارى من قائمة أفضل 2% من علماء العالم

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود زكى، رئيس الجامعة، على تشكيل مجلس استشارى علمى للجامعة.

أوضح نائب رئيس الجامعة، أن قرار تشكيل المجلس يأتى فى إطار الخطة الاستراتجية التى تتبناها جامعة طنطا فى الوقت الراهن بما يحقق الاستدامة فى مجال تطوير البحث العلمى، حيث يضم نخبة متميزة من علماء الجامعة المدرجين بقائمة ستانفورد لأفضل 2% من العلماء المؤثرين فى العالم.

ووفقا للقرار، ضم المجلس فى عضويته 13 عالمًا في مجال البحث العلمي وهم : الدكتور عبد النبى قنديل، والدكتور السيد العجوز ، والدكتور مصطفى حسنين، والدكتور ضياء الدين منصور، والدكتور صالح شلبى بكلية الهندسة، والدكتور مصطفى الشيخ ، والدكتور محمد عياد، والدكتور محمد لبيب سالم، والدكتور الرفاعى قناوى، والدكتور محمد أحمد العيسوى، والدكتور أحمد السباعى بكلية العلوم، والدكتور جمال المغربى بكلية الصيدلة.

ومن جانب آخر، أعلن الدكتور محمود زكى، رئيس جامعة طنطا موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة على تعديل قرار مجلس الجامعة السابق بجلستة المنعقدة فى سبتمبر 2020 بشأن قواعد صرف مكافأة نشر الأبحاث الدولية أو براءة الاختراع أو نشر كتاب أو جزء من كتاب.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تمت الموافقة على تعديل البند الخامس والمتعلق بتأجيل مكافأة نشر الأبحاث الدولية لعضو هيئة التدريس المعار لحين عودته واستلامه العمل، لتصبح المكافأة بشكل فورى بمجرد ورودها لعضو هيئة التدريس المعار ، بشرط أن يكون النشر يحتوى على الإشارة إلى جامعة طنطا بالبحث المنشور.

وأشار الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة طنطا تدعم منظومة البحث العلمى والنشر الدولي، بهدف تحسين تصنيفها الدولي، وإثراء البحوث العلمية التطبيقية التى تساهم فى دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة.