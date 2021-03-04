جامعة بنى سويف ضمن أفضل جامعات العالم فى تصنيف Qs البريطانى

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، عن إدراج الجامعة لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS في مجالات الصيدلانيات والعقاقير.



تصنيف Qs البريطانى تصنيف Qs البريطانى

وأضاف رئيس جامعة بنى سويف فى بيان له، أن الجامعة حصلت على الترتيب الخامس محليا على مستوى الجامعات المصرية، كما حصلت على المرتبة (301-350) عالميا، متابعا أن التصنيف البريطاني QS شمل هذا العام 1453 جامعة من 157 دولة تم تصنيفهم وفقًا لخمس مجالات رئيسية و51 مجالا فرعيا.

ويعتبر تصنيف QS تصنيف سنوي للجامعات المختلفة حول العالم، ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والتعاون الدولي ونسب الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، ونسب الحاصلين على درجة الدكتوراه إلى درجة الماجستير، ونسب الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول، ونسب الطلاب الوافدين، وغيرها من المعايير.

جدير بالذكر، أنه يأتي هذا الإنجاز نتيجة للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي المتميز ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين، ويعكس ما توليه الجامعة من عناية خاصة للبحث العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.