جامعة أسيوط تبحث التعاون مع إدارة الحماية المدنية.. اعرف التفاصيل

أسيوط -هيثم البدري

ترأست الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة اجتماع أعضاء اللجنة المشكلة لوضع خطة إخلاء الجامعة والوقاية من الحرائق تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط و ذلك بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط.

وبحضور الدكتور محمد أبو القاسم الأستاذ المتفرغ بقسم هندسة التعدين و الفلزات بكلية الهندسة والمشرف على قطاع الدفاع المدني بالجامعة و الدكتور نبيل يس عبدالشافى الأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والمشرف على الشعبة الهندسية بكلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، و الدكتور ممدوح على يوسف مدرس متفرغ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، و المقدم محمد الجنزورى بإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط ومصطفى حسن أمين عام الجامعة المساعد وعبد العليم على عبد الرحيم رئيس الإدارة القانونية المركزية بالجامعة ،وناصر الدوينى مدير إدارة الأمن الجامعى ومحمد حسين عبد العال مدير إدارة الحماية المدنية بالجامعة .

وأوضحت الدكتورة مها غانم، أن اجتماع اليوم يهدف إلى بحث سبل التعاون بين إدارة الجامعة وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط في كيفية الوقاية و الحماية من الحرائق والتدريب على خطط الإخلاء المباني والمنشأت والتدريب العملي على عمليات الإطفاء واستخدام الأجهزة الخاصة بها، مؤكدةً أن الجامعة لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً في دعم إدارة الحماية المدنية للقيام على الوجه الأكمل بمهمتها في الحفاظ على القوى البشرية وتدريبها على كيفية التدخل السريع لإنقاذ الأرواح والمنشآت والممتلكات حال نشوب حريق في أي وقت وأي مكان و ذلك من خلال تنظيمها للعديد من الدورات التدريبية و المحاضرات العلمية للوقاية من الحرائق.

وأشارت الدكتورة مها غانم ، إلى أن الاجتماع شهد مناقشة ثلاث محاور رئيسة حول كيفية وضع الخطط لتامين المنشات الجامعية من خلال الرسومات الهندسية للمباني و إعداد دراسة لمسالك الهروب و دراسة لتجهيزات الاطفائية، وذلك وفق خطة زمنية محددة ، وكذلك التنسيق و التعاون مع إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن أسيوط على أن تتولى إعداد و تنظيم الدورات التدريبية لإفراد الحماية المدينة بالجامعة و الارتقاء بفرق الإطفاء والتطبيق العملي لخطط الإخلاء للمنشات ومناطق التجمع ذات الكثافة الطلابية.

و في ختام الاجتماع أكدت نائب رئيس الجامعة على ترحب إدارة الجامعة المستمر، بكافة أشكال التعاون المشترك مع جميع الهيئات والوزارات المعنية وذلك لخدمة وسلامة أفراد المجتمع الجامعى والمجتمع المحيط.