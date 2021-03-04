اليوم السابع
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توسعات بطريق بلبيس - القاهرة الزراعى ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 04 مارس 2021 08:00 ص
توسعات بطريق بلبيس - القاهرة الزراعى ضمن مبادرة "حياة كريمة" المحاسب على الصناديلى، رئيس مجلس مركز ومدينة بلبيس
الشرقية - فتحية الديب

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قال المحاسب على الصناديلى، رئيس مجلس مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، إنه يجرى حاليا عمل توسعات بالطريق الحيوى "بلبيس الزراعى- مسطرد"، فى ظل مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حفاظا على أرواح وأمن وسلامة المواطنين.

وأضاف الصناديلى لـ"اليوم السابع"، أنه نظرا لحيوية الطريق وما يعانيه لسنوات طويلة من إهمال تسبب فى العديد من المخاطر والحوادث نتيجة ضيق الطريق، يتم العمل به على قدم وساق، وتم عمل محضر انضمامى، شمل المحضر كل العاملين والمعنيين بكافة القطاعات من صرف صحى ورى وغاز وكهرباء كل ما يهم هذه الأعمال القومية الكبرى، لعمل توسعة للطريق بداية من مسطرد وحتى مركز ومدينة أبو حماد، مارا بالطريق بنطاق كلا من الوحدات المحلية بالزوامل وغيتة والعدلية وكفر أيوب سليمان، حيث سيتم توسعة الطريق ليصبح 4 حارات مرورية بدلا من اثنين.

وطالب الصناديلى، أهالى مدينة بلبيس بقليل من التحمل لما يتطلبه العمل على الطريق من بعض الاختناقات المرورية والتى جارى التنسيق مع إدارة مرور بلبيس لتوفير محاور مرورية بديلة تسهيلا للجميع.


مدينة بلبيس

توسعات طريق بلبيس القاهرة الزراعى

مبادرة حياة كريمة

طريق مسطرد

رئيس مدينة بلبيس

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