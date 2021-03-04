اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 مارس 2021 01:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع إنذارات بالحجز لأصحاب ورش حرفيين بورسعيد بسبب التقاعس عن سداد الأقساط

الخميس، 04 مارس 2021 12:01 م
توزيع إنذارات بالحجز لأصحاب ورش حرفيين بورسعيد بسبب التقاعس عن سداد الأقساط توزيع إنذارات
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، توزيع إنذارات، اليوم، الخميس، لأصحاب محال وورش الحرفيين بمنطقة فاطمة الزهراء، بتوقيع الحجز الإداري فى حالة عدم سداد الأقساط المتأخرة عليهم.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه تم المرور الميداني على المحال والورش الكائنة بالمنطقة، وتوزيع إنذارات بالحجز الإداري لأصحاب المحال بسرعة سداد هذه المستحقات المتأخرة عليهم طبقًا للعقد المبرم.

وأكد على أنه في حال عدم سداد المستحقات سيجرى تحرير محاضر لأصحابها، كون هذه المحال تدار بنظام حق الانتفاع.

الحجز الإداري علي ورش الخرفيين
الحجز الإداري علي ورش الخرفيين

 

إنذارات
إنذارات

بورسعيد

محافظة بورسعيد

الحجز الإداري

الحرفيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة