توزيع إنذارات بالحجز لأصحاب ورش حرفيين بورسعيد بسبب التقاعس عن سداد الأقساط

بورسعيد - محمد عزام

واصلت إدارة الحجز الإداري بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، توزيع إنذارات، اليوم، الخميس، لأصحاب محال وورش الحرفيين بمنطقة فاطمة الزهراء، بتوقيع الحجز الإداري فى حالة عدم سداد الأقساط المتأخرة عليهم.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي، إلى أنه تم المرور الميداني على المحال والورش الكائنة بالمنطقة، وتوزيع إنذارات بالحجز الإداري لأصحاب المحال بسرعة سداد هذه المستحقات المتأخرة عليهم طبقًا للعقد المبرم.

وأكد على أنه في حال عدم سداد المستحقات سيجرى تحرير محاضر لأصحابها، كون هذه المحال تدار بنظام حق الانتفاع.



الحجز الإداري علي ورش الخرفيين