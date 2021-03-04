توافد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح كورونا فى قنا.. فيديو

وأجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل مركز صحة الأسرة الأوروبي لمتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة المصرية، والذين أبدوا ارتياحهم بعد تلقيهم اللقاح دون الإحساس بآلام أو أعراض لحظية.

كان قد تفقد اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، مركز صحة الأسرة الأوروبى المخصص لتلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة قنا ضد فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الصحة والسكان.

ووجه المحافظ، بتسخير الإمكانيات لراحة كبار السن الذين سيتلقون اللقاح بمحافظة قنا، وقاموا بتسجيل بياناتهم والقبول على موقع وزارة الصحة.