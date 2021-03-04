اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 02:49 م
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توافد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح كورونا فى قنا.. فيديو

الخميس، 04 مارس 2021 02:05 م
توافد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقى لقاح كورونا فى قنا.. فيديو تطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا
قنا_ صابر سعيد

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أعلنت مديرية الصحة بقنا، اليوم الخميس، بدء تلقى المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة تطعيم لقاح كورونا داخل مركز صحة الأسرة الأوروبى. 

وأجرى "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل مركز صحة الأسرة الأوروبي لمتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد تسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة المصرية، والذين أبدوا ارتياحهم بعد تلقيهم اللقاح دون الإحساس بآلام أو أعراض لحظية. 
 
كان قد تفقد اللواء أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، مركز صحة الأسرة الأوروبى المخصص لتلقيح كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظة قنا ضد فيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة الصحة والسكان.
 
ووجه المحافظ، بتسخير الإمكانيات لراحة كبار السن الذين سيتلقون اللقاح بمحافظة قنا، وقاموا بتسجيل بياناتهم والقبول على موقع وزارة الصحة. 

 


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