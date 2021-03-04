تمديد حملة تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع 15 يوما

كتبت أسماء نصار

تم اليوم مد حملة تحصين الماشية التى بدأت فى 6 فبراير الماضى بجميع محافظات الجمهورية لمدة 15 يوم إضافية لدورها فى حماية الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة.

وكشف الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بلغ 4.5 مليون رأس ماشية.

وأوضح تقرير لهيئة الخدمات البيطرية أنه تم تحصين 2 مليون و322 ألف و873 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " مليون و369 ألف و89 رأس أبقار، 723 ألف و654 رأس جاموس، 201 ألف و734 رأس أغنام، 28 ألف و396 رأس ماعز" .

وأضاف أنه تم تحصين 2 مليون و230 ألف و249 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " مليون و295 ألف و622 رأس أبقار، 716 ألف و834 رأس جاموس، 188 ألف و115 رأس أغنام، 28 ألف و356 رأس ماعز، 1322 رأس جمل".