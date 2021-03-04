تقرير المعمل الكميائى يحدد مصير عاطل سقط بـ 220 جرام حشيش في الشرابية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الشرابية، بسرعة إرسال تقرير المعمل الكيميائى حول واقعة ضبط عاطل بحوزته 220 جرام من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه في المنطقة.

وكانت النيابة أمرت بحبس العاطل 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة ترويج المواد المخدرة على عملائه في المنطقة، حيث تم ضبطه وبحوته كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذا من دائرة قسم شرطة الشرابية مكانا له لمزاولة نشاطه الاجرامى، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت بتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة الشرابية، يفيد بضبط عاطل له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 220 جرام حشيش- مبلغ مالى – هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.