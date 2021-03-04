اليوم السابع
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الخميس، 04 مارس 2021 10:31 م
خالد صلاح
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تعليم بنى سويف: تسلمنا 150 سبورة ذكية و199 تابلت للمدارس من برنامج الغذاء العالمى

الخميس، 04 مارس 2021 10:00 م
تعليم بنى سويف: تسلمنا 150 سبورة ذكية و199 تابلت للمدارس من برنامج الغذاء العالمى جانب من اللقاء
بنى سويف: فريق المحافظات

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أعلنت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أن برنامج الغذاء العالمى سلم مديرية التربية والتعليم 150 سبورة ذكية و199 جهاز تابلت لتوزيعها على مدارس التعليم المجتمعى فى إطار بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم وبرنامج الغذاء العالمى وحرص الوزارة على تطوير التعليم .

وأكدت وكيل الوزارة، فى بيان، أن الوزارة تولى مدارس التعليم المجتمعى اهتماما كبيرا وتحرص على تطويرها والوصول إليها فى المناطق النائية لدورها الكبير فى التعليم وخلق جيل واع ومتطور إلى جانب تدريب المعلمات على استخدام التكنولوجيا بمركز التطوير التكنولوجى.

حضر اللقاء دعاء عرفة مدير برامج الحماية الاجتماعية وتكافؤ الفرص وأشرف أديب مدير مشروع تحسين سبل المعيشة ببرنامج الأغذية العالمى وسمية سمير منسق ميدانى لمحافظة بنى سويف ببرنامج الأغذية العالمى.


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