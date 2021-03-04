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تعليم المنيا: غرفة العمليات لم تتلق أى شكوى من الامتحانات اليوم

الخميس، 04 مارس 2021 11:17 ص
تعليم المنيا: غرفة العمليات لم تتلق أى شكوى من الامتحانات اليوم امتحان - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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قال المهندس محمد الرشيدى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، لم تتلق أى شكاوى من الامتحان سواء بالصف الثانى الإعدادى أو الثانى الثانوى حتى الآن.

وأضاف المهندس محمد الرشيدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن محافظة المنيا تعد من أولى المحافظات فى دخول طلابها من الصف الأول والثانى الثانوى على السيستم، و لابد من التفرقه بين امتحانات النقل وامتحانات الصف الثالث الثانوى العام. واستطرد أنه عقب الانتهاء من امتحانات النقل سوف تقوم الفرق الفنية بتقوية الشبكات بالمدارس واستكمل البنية التحتية، ونتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات من خلال لجان المتابعة التى تم تشكيلها.

يذكر أن اليوم يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية وسط أجواء احترازية مشدده حرصا على صحة الطلاب.


مديرية التربية والتعليم

امتحانات النقل

الصف الثانى الثانوى

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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