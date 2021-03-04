تعليم المنوفية يناقش تنفيذ الخطة الاستثمارية.. تعرف عليها

المنوفية - محمد فتحى

ترأس اليوم الدكتور أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية، الاجتماع الدورى لمناقشة ومراجعة أعمال المديرية فيما يتعلق بنسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية والتعرف على الإيجابيات والسلبيات التى تعوق تنفيذ الخطة ووضع حلول فورية لها ومراجعة ما تم تنفيذه من خلال المخصصات التى تم توزيعها على الإدارات التعليمية لتطوير منظومة التعليم وتطوير مدارس التعليم الفنى وتحسين جودة النظام البحثى والألكترونى ونشر ثقافة العلوم والابتكار .

حضر الاجتماع مدير عام الشئون المالية والإدارية ومدير المكتب الفنى لمدير المديرية ومديرى إدارات المشتريات والمخازن والتخطيط والمتابعة والتخطيط والمشروعات ومدير إدارة التعليم الصناعى بالمديرية ومسئول اللامركزية بالديوان.

وواصل اليوم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية متابعة انتظام امتحانات النقل لنهاية الفصل الدراسى الأول ببعض المدارس الإعدادية بإدارتى منوف والشهداء التعليمية حيث يؤدى اليوم طلبة الصف الأول الإعدادى الاختبار المجمع فى جميع المواد الدراسية التى تضاف للمجموع بينما يؤدى طلبة الصف الأول الثانوى بنظام التابلت اختبار مادتى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية .

بدأت الجولة التفقدية بمتابعة سير الامتحان بمدرسة العراقية الإعدادية التابعة لإدارة الشهداء التعليمية ثم توجه مدير المديرية إلى مدرسة الشهيد شعبان المليجى الإعدادية بمنشأة سلطان التابعة لإدارة منوف التعليمية حيث اطمئن على عدم وجود أى شكوى من الطلاب حول الامتحان كما اطمئن على التزام الجميع طلابا ومعلمين من اتباع الاجراءات الاحترازية داخل اللجان للوقاية من عدوى فيروس كورونا .

وقام مدير المديرية بمتابعة انتظام سير امتحانات الصف الأول الثانوى العام بمدرسة منشأة سلطان الثانوية بنات التابعة لإدارة منوف التعليمية للتأكد من تمكن جميع الطلاب من أداء الامتحان الالكترونى لمادة الرياضيات والتعرف على أية معوقات وتذليلها أمام الطلاب .

وعلى صعيد امتحانات النقل لمدارس التعليم الفنى إطمئن سويد من خلال غرفة العمليات بديوان المديرية وبالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على انتظام العملية الامتحانية لطلاب صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى على مستوى المحافظة بمختلف النوعيات دون حدوث أية مشكلات تعوق الطلاب من أداء الاختبار.