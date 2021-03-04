تعرف على جهود شرطة البيئة والمسطحات المائية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود في مجال المواد الغذائية في ضبط (عدد مصنعين بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (19 طن مخلل – 49500 عبوة لتعبئة زيت الطعام) بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية.

وفِي مجال الصحة العامة تم ضبط (عدد 3 مصانع بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمضبوطات بلغت (12 طن منتج نهائى شرائح غراء – 96 طن جلود حيوانية - 19٫5 طن مخلفات جلود "بدون ترخيص") بالمخالفة لقانون الغش التجارى والتدليس.

وفِي مجال مكافحة مكامير الفحم تم ضبط (عدد 2 مكمورة فحم لعدم وجود سجل الحالة البيئية المواد والمخلفات الخطرة – عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين – التخلص الغير آمن من المخلفات الخطرة") بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وفِي مجال مكافحة عوادم السيارات تم ضبط (عدد 22 سيارة "تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات") بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق قطاع أمن الجيزة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (30) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية.

وفى مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط عدد (5) وحدات نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.