تعرف على افتتاحات المشروعات فى العيد القومى لجنوب سيناء

جنوب سيناء – فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى إعداد برنامج للاحتفال بالعيد القومى بحضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية، وسينطلق الحفل من ساحة العلم بمدينة طابا برفع العلم المصرى وإيقاد شعلة النصر وافتتاح بعض المشروعات بمدن خليج السويس ثم افتتاح مسجد السلام وحديقة الزهراء بمدينة الطور، جاء ذلك خلال الجولة التفقدية اليوم لمدينة طور سيناء.

وأضاف المحافظ، أنه الاحتفالات تشمل تدشين قافلة دعوية للواعظات من الأوقاف تضم 10 واعظات لكافة المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة على مدار خمسة أيام كاملة تجوب مناطق طابا والطور وشرم الشيخ وسانت كاترين ودهب ووادى فيران وغيرها بقصد نشر الوعى المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطنى.

وأكد المحافظ أن الاحتفالات ستشهد عقد لقاء تثقيفى تحت (عنوان سيناء فى القلب) بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والأوقاف وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.