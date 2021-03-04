تطعيم 977 ألف طفل بالحملة القومية ضد شلل الأطفال فى المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، استمرار أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال حتى يومى الخميس والجمعة من مارس الجاري، للوصول إلى جميع الأطفال من الفئات المستهدفة من سن يوم وحتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقال المحافظ، إنه تم تطعيم 977 ألف و537 طفل خلال أعمال الحملة القومية ضد شلل الأطفال بنسبة 98% من إجمالى المستهدف، بهدف أن تصبح مصر خالية من شلل الأطفال.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، على استمرار الفرق الطبية فى الحملة تطعيم الأطفال لتحقيق المستهدف من الحملة، مؤكداً على إزالة كافة المعوقات التى تقابل الفرق المشاركة.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير عام الادارة العامة للطب الوقائى، أن الحملة يتم تنفيذها من خلال2651 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مع الالتزام التام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية.