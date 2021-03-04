تطعيم 91.7‎‎% من المستهدفين فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

سجلت بيانات صحة شمال سيناء، تطعيم 50321 طفلا، خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال على مدار الـ4 أيام الماضية بمختلف قرى ومدن ومناطق شمال سيناء، بنسبة تنفيذ بلغت 91.7‎%‎، حيث يستهدف فيها تطعيم 54 ألفا و899 طفلًا وطفلة بالمرحلة العمرية من سن يوم وحتي 5 سنوات.

وأعلنت صحة شمال سيناء، مد أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال يومي الجمعة والسبت القادمين بناء على تعليمات وزارة الصحة بجميع الفرق الثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الحضرية ومكاتب الصحة.

وقال الدكتور حاسم حمدى، مدير عام التثقيف والإعلام الصحي، إنه يتواصل متابعة سير الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وتنفيذ خطة إعلامية لتحريك المجتمع .

وأشار فتحى عثمان مسؤول التثقيف والإعلام الصحى بمديرية الصحة، إلى أنه تم توزيع المنشورات الإعلانية بهدف تكثيف الحملة الدعائية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية وتعريفهم بخطورة مرض شلل الأطفال، مضيفا أن هناك حملة إعلامية من خلال المساجد وأجهزة الإعلام المحلى من أجل إنجاح الحملة لحماية أطفالنا وحفاظا على مصر خالية من شلل الأطفال .