اليوم السابع
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تصحيح 45 ألف ورقة امتحانية بمركز القياس والتقويم ووحداته بجامعة القناة

الخميس، 04 مارس 2021 09:31 م
تصحيح 45 ألف ورقة امتحانية بمركز القياس والتقويم ووحداته بجامعة القناة الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قال الدكتور أحمد زكى، رئيس جامعة قناة السويس، فى بيان، اليوم الخميس، إنه تم الانتهاء من التصحيح الإلكترونى لـ45671 ورقة امتحانية حصيلة الأسبوع الأول لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بمركز القياس والتقويم ووحداته بكليات التربية والآداب والصيدلة، مشيرًا إلى أنه تم اتباع الإجراءات الاحترازية بدقة حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الأكاديمى 2020/2021 للكليات بدأت يوم السبت الماضى الموافق 27 فبراير، وتجرى عملية التصحيح الإلكترونى بصفه مستمرة تزامناً مع العملية الامتحانية لضمان سرعة عملية التصحيح وإتمامها بصورة دقيقة وصحيحة.

وقال الدكتور عبد الرؤوف مصطفى، مدير مركز القياس والتقويم، إنه تم الانتهاء من تصحيح 12 ألفا و271 ورقة امتحانية حصيلة التصحيح الإلكترونى خلال هذا الأسبوع لامتحانات الفصل الدراسى الأول للكليات، وعن وحدات القياس والتقويم الخاصة بالكليات، أكد الدكتور عادل السعدنى، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أنه تم تصحيح 15 ألفا و200 ورقة امتحانية الكترونية.  

وعن كليه التربية، قال الدكتور مدحت صالح، عميد الكلية أنه تم تصحيح 15 ألف ورقة امتحان للفرق الدراسية المختلفة.

وقال الدكتور ياسر مصطفى، عميد كلية الصيدلة، إنه تم تصحيح 3200 ورقة امتحان لمرحلة البكالوريوس، وأضافت الدكتورة غادة حداد، مدير مركز القياس والتقويم بكليه الصيدلة، أن الكلية تتبع جميع الإجراءات الاحترازية التى أعلنتها إدارة الجامعة أثناء عملية التصحيح.

 


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