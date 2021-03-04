تسجيل 1910 وفيات بفيروس كورونا فى البرازيل

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل 1910 وفيات بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي حصيلة قياسية يومية جديدة للوفيات جراء الإصابة بالفيروس منذ يوليو الماضي.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، لفتت وزارة الصحة البرازيلية إلى أنه جرى تسجيل 71704 إصابات جديدة بالفيروس فى الـ24 ساعة الأخيرة.



وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى حوالى 260 ألفا، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 10.7 مليون.



وكانت وزارة الصحة البرازيلية، أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 1641 وفاة وحوالى 60 ألف إصابة بالفيروس.